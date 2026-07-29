Havza\'da Diyanet Gençlik Merkezi Ziyareti

Havza Kaymakamı Samet Serin ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Serin ve Belediye Başkanı İkiz ziyarette merkezi gezerek Havza Müftüsü Cemil Alıcı'dan merkez çalışmaları ve devam eden yaz Kur'an kursları hakkında bilgi aldı.

Bir süre merkezi gezen Serin ve İkiz, daha sonra merkezde devam eden Kur'an kursunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaymakam Samet Serin, merkeze emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın gönül rahatlığı ile sosyalleşebileceği, doğru bilgiler ile donanacağı güzel ve güvenli bir merkez. Çocuklarımız burada hem dini hem de beşeri konularda emin ellerde eğitim almakta." ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı İkiz ise merkezin açıldığı günden bu yana önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı ise kursların 14 Ağustos'ta sona ereceğini ve ilçe merkezi ile kırsal mahalle camilerinin tamamında kursların devam ettiğini kaydetti.