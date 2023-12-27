 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Havza'da gastronomi toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da gastronomi toplantısı düzenlendi

Havza Kaymakamlığı ile Belediye iş birliğinde yapılan gastronomi toplantısında, ilçeye özgü yöresel yemeklerin ön plana çıkartılması için çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, ilçenin gastronomi zenginliğinin ekonomiye etkisi ve ana ürünlerin üretimi ve reklam çalışmalarına ağırlık verilmesi değerlendirildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı, yöresel ürünlerin desteklenmesi ve tanıtımının önemini vurguladılar.

Havza\'da gastronomi toplantısı düzenlendi
27.12.2023 - 17:43,
Abone Ol

Havza Kaymakamlığı ile Belediye iş birliğinde gastronomi toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda ilçeye özgü yöresel yemeklerin ön plana çıkartılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, ilçeye özgü gastronomi zenginliğinin ekonomik olarak ilçe dinamiğine etki etmesi ile ön plana çıkan ana ürünlerin belirlenerek bu alanda üretim ve reklam çalışmalarına ağırlık verilmesi değerlendirildi.

Kaz tiridinin yılın her döneminde tüketilebilmesi için çalışmaları yapılması, şeker pancarı pekmezinin üretimi için üretim merkezleri oluşturulup ilçede üretimin artırılması konusunda planlama yapıldı.

Kaymakam Mustafa Ayvat, ilçede yöresel ürün üretimi yapan kadın kooperatifinin desteklenmesinin ve yöresel ürünlerin tanıtımının yapılarak ekonomiye kazandırılması önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de yöresel ürünlerin ilçeye ekonomik katkısını ve geliri artırmak için ilçedeki işletmelere her türlü desteği verdiklerini dile getirerek, "Yapılan projeler ile bu konuda ilçede büyük adımlar atmaktayız. Yöresel ürünlerin satış ağını geliştirmek için yapılan Kapalı Yöresel Ürün Pazarı bu konuda etkin rol oynayacak. Çalışmalarına başlanan Kılavuz mesire alanında yapılacak sosyal tesis de yöresel ürünlerin halka sunulacağı bir alan olacak." dedi.

Toplantıya Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, ndokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Özgür Atala, Havza 1919 İlk Kıvılcım Kadın Kooperatifi kurucu başkanı Şerife Döndür Acar ile iş İnsanı Niyazi Kesim de katıldı.

Katılımcılar, daha sonra kaplıcalar bölgesi, Atatürk Evi ve Havza 1919 İlk Kıvılcım Kadın Kooperatifini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Havza, Gastronomi, Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da gastronomi toplantısı düzenlendi - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:17:22. #1.11#
SON DAKİKA: Havza'da gastronomi toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement