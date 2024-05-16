Havza'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı

Havza\'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı

Havza'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı. Havza Belediye Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Havza Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan el sanatları yer aldı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, sergiyi ziyaret ederek kurslar ve ürünler hakkında bilgi aldılar. Sergi, iki gün boyunca ziyarete açık kalacak.

16.05.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Havza Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan el sanatları yer aldı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, açılışta yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gençlerimize yönelik faaliyet gösteren Gençlik Merkezimizin çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyi birer birey olarak yetişmeleri için çalışmaktayız. Bu vesile ile tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nı kutlarım." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nı kutlarım. İnşallah önce 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı daha sonra ise 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Festivalimizi hep birlikte büyük bir gurur ile kutlayacağız." diye konuştu.

Bir süre sergiyi gezen Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz sergi hakkına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve usta öğreticilerden kurslar ve ürünler hakkında bilgiler aldılar.

Uzun serginin iki gün ziyarete açık kalacağını belirtti.

Sergide ayrıca mini piyano dinletisi gerçekleştirildi.

Sergi açılışına, Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz'in yanı sıra Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Gençlik Haftası, Murat İkiz, 19 Mayıs, Gençlik, Havza, Spor, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:49:08. #1.12#
SON DAKİKA: Havza'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement