Havza'da Minibüs Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Havza'da Minibüs Denetimi Gerçekleştirildi

Havza\'da Minibüs Denetimi Gerçekleştirildi

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü, Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından şehir içi yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimde sürücüler ve yolcular trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı ve zorunlu evraklar kontrol edildi. Uygulamaya Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ve Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat da katıldı.

08.05.2024 16:38  Güncelleme: 16:40
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Havza'da şehir içi yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Havza Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim noktası oluşturuldu.

Denetimde durdurulan şehir içi yolcu taşıyan minibüslerin sürücüleri ile yolcular, başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı, bulundurulması zorunlu evraklar denetlendi.

Uygulamaya Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat da katıldı.

Pekpolat, uygulama ile daha güvenli trafik hedeflediklerini belirterek, "Denetimlerde emniyet kemeri ve gerekli evraklar kontrol edildi. Ayrıca sürücü ve yolculara genel trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuldu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Minibüs Denetimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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