İçişleri Bakanlığı tarafından Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen "Kaskınla Yol Ver Hayata" kampanyası çerçevesinde Havza ilçesinde motosikletli servis elemanlarına bilgilendirme yapıldı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince, iş yerlerinde motosikletli servis elemanı olarak görev yapan sürücülere, daha güvenli sürüş ve trafik kurallarına uymaları konularında eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Osman Özmen tarafından yapılan bilgilendirmede kask kullanımı ve önemi, motosiklet kullanılırken dikkat edilecek kurallar hakkında bilgi sunuldu.
Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından da motosiklet kullanıcılarına dijital dolandırıcılık ve evden hırsızlık konularında broşür dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Havza'da motosikletli servis elemanlarına trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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