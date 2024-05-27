Havza\'da Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası Sonuçlandı

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Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası sona erdi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen turnuva, 25 Mayıs Spor Salonu'nda iki gün sürdü.

Otat Havza 25 Mayıs Satranç Turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi.

25 Mayıs'ta başlayan turnuvada 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık olmak üzere 4 kategoride 256 sporcu mücadele etti.

Turnuvaya Türkiye'nin birçok ilinden sporcu ilgi gösterdi.

Turnuva sonunda 8 yaş ve altında Mustafa Mert Gülafoğlu birinci, Ömer Asaf Limaoğlu ikinci, Ali Muhittin Doğramacı üçüncü ve Poraz Tozun dördüncü oldu.

10 yaş ve altında Mustafa Demirhan birinci, Muhammet Berat Kurt ikinci, Mehmet Kerem Tuzcu üçüncü ve Emir Özdemir dördüncü oldu.

14 yaş ve altı kategorisinde Umut Anıl Doğan birinci, Ahmet Alp Güzel ikinci, Ahmet Kağan Bilgin üçüncü ve Mert Uyanık dördüncü oldu.

Açık kategoride ise Fatih Canberk Yüksel birinci, Davut Can Yüksel ikinci, Engin Öz üçüncü ve Ayberk Alaybeyoğlu dördüncü oldu.

Yapılan final maçları sonucu dereceye giren sporculara ödül ve kupaları, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Hakim Kübra Pala Ayvat, Otat Kurumsal Pazarlama Direktörü Sinan Sallabaş ve Türkiye Satranç Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Duran Karaköse tarafından verildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "İnşallah artık geleneksel hale gelen turnuvamızı gelecek yıl daha geniş katılım ve uluslararası boyutta düzenleriz. Sizleri şimdiden davet ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.