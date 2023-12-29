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Havza'da Toplum Destekli Polislik Projesi ile Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
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Havza'da Toplum Destekli Polislik Projesi ile Bilgilendirme Yapıldı

Havza'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi' kapsamında motosiklet sürücülerine yol hakkı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca vatandaşlar, dijital ve telefon dolandırıcılığı ile evden hırsızlıklar konusunda da polisler tarafından uyarıldı.

Havza\'da Toplum Destekli Polislik Projesi ile Bilgilendirme Yapıldı
29.12.2023 - 14:43,  Güncelleme: 14:46
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Havza'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Havza Toplum Destekli Polislik Bürosu ve İlçe Trafik Tescil Büro Amirliği iş birliğinde, motosiklet sürücülerinin de yol hakkı bulunduğu konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla broşür dağıtılarak, bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca polisler tarafından vatandaşlar, dijital ve telefon dolandırıcılığı ile evden hırsızlıklar konularında da uyarıldı.

Kaynak: AA
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