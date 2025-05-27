Havza'da Voleybol Turnuvası Finale Ulaştı

Samsun'un Havza ilçesinde voleybol halk turnuvası düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvaya 13 takım katıldı.

25 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan maçların finaline Ilıca Pazarı Traktör ve Ekmek Spor takımları çıktı.

Ekmek Spor'u setlerde 3-2 yenen Ilıca Pazarı Traktör, turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvada Ekmek Spor ikinciliği, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü üçüncülüğü, İtfaiye 55 Takımı ise dördüncülüğü elde etti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Kursal ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Kaymakamı Ayvat, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.