Havza MTAL\'de Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi

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Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası etkinlikleri kapsamında Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

Havza MTAL bahçesinde düzenlenen etkinlik, okul müdürü Mehmet Akif Bilen'in günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla başladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise nevruzun baharın yeniden dirilmeye başlamasını anımsattığını belirterek, "Siz gençler her baharda daha dinç ve azimli şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Bizler sizler için çalışıyoruz. Havza OSB ile mesleki eğitim, ilçemiz için elzem bir vaziyet aldı. Havza OSB'nin yetişmiş ara eleman ihtiyacını sizler karşılayacaksınız." dedi.

Konuşmaların ardından Özdemir ve protokol üyeleri, örste demir dövdü ve yumurta kırma yarışı yaptı.

Programda, geleneksel Türk savaş oyunları, okçuluk gösterisi, çuval yarışı, halat çekme ve müzik dinletesi gerçekleştirildi.

Katılımcıların nevruz ateşinin üzerinden de atladığı programa Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar Tayyare, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turan Demir ile davetliler ve öğrenciler katıldı.