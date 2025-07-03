Havza OSB Genişleme İmar Planı Onaylandı

Havza Kaymakamı ve Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ayvat, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 594 hektarlık Genişleme Alanı İmar Planı'nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Ayvat, Havza OSB'nin genişlemesi için geçen yıl kesinleşen yer seçiminin ardından 594 hektarlık alan için imar planı değişikliği çalışmalarına başlandığını belirtti.

Yapılan çalışmalar, jeolojik ve jeoteknik etüt değerlendirmelerinin ardından 594 hektarlık Havza OSB Genişleme Alanı İmar Planı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İmar Komisyonunda görüşülerek onayladığını duyuran Ayvat, "Onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli ilave revizyon imar planı, plan açıklama raporu ve bilgi paftası; 04/07/2025 tarihinden itibaren http://www.sanayi.gov.tr adresinde ve Samsun Valiliğinin uygun gördüğü yerde bir hafta süreyle ilan edilecek. Karadeniz'in en büyük OSB'si konumuna gelen ve yakın gelecekte Havza'yı sanayi şehri haline getirecek olan OSB'mizin ilçemize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim." dedi.

Ayvat, "2024 yılından beri bu planın hazırlanması ve onayı sürecindeki üstün gayretleri ve yakın ilgilerinden dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Muş ve Samsun Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya şükranlarımızı sunarken, bu süreçte gece gündüz çalışan Havza OSB Yönetim Kurulu üyeleri ile işin mutfağındaki OSB çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.