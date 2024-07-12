Hawaii'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 2 Kayıp

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ABD'nin Hawaii eyaletinin Kauai Adası açıklarında bir helikopterin okyanusa düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Kauai Polis Departmanından yapılan açıklamada, adanın Na Pali sahilinde yürüyüş yapan birkaç kişinin helikopterin okyanusa çakılma anına şahit olduğu ve polisi aradığı belirtildi.

"Robinson R44" tipi helikopterin Ada'daki yerel bir seyahat acentesine ait olduğu, arama kurtarma ekiplerinin, tur sırasında okyanusa düşen helikopterin içindeki 1 kişinin cesedine ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, kaybolan 2 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.