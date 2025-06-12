Hayal Meyal, Srebrenitsa Soykırımı\'nı Anıyor

"Hayal Meyal" müzik grubu, 1995'te Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anmak amacıyla Boşnakça "Sto Te Nema?" (Neden Yoksun?) adlı ağıtı yeniden yorumladı.

Yapılan açıklamaya göre, daha önce Gazze'de yaşanan sivil katliamına sessiz kalmamak için "Diren Filistin" marşını seslendiren "Hayal Meyal" adlı müzik grubu, Balkanlarda 30 yıl önce yaşanan insanlık suçuna dikkati çekti.

Grup, Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarını anmak amacıyla "Sto Te Nema?" adlı ağıtı yeniden yorumladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen grubun solisti Emin Çakır, "Şarkılarda, türkülerde ve marşlarda dile gelen acılar bizim acılarımızdır. Bu acıları unutmamak ve unutturmamak insani bir sorumluluktur. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in de ifade ettiği gibi, unutulan soykırım tekrarlanır." ifadelerini kullandı.???????