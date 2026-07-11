Hayalet Ağlar Temizleniyor - Son Dakika
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Hayalet Ağlar Temizleniyor

Hayalet Ağlar Temizleniyor
11.07.2026 11:00
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ÇOMÜ ekibi, Edremit'te hayalet ağları temizlemek için 100 bin m² alan taradı, bu yıl Küçükkuyu'ya odaklanacak.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz ile ekibi, geçen yıl 100 bin metrekarelik alanı tarayıp 'hayalet ağları' temizlediklerini belirtip, "Bu yılki planımız Küçükkuyu bölgesine yakın olan yapay resiflere takılan ağların temizlenmesine odaklanmak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri Teknolojisi Fakültesi'nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen 'Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi' kapsamında bu yılki dalışlar Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kirlilik baskı nedeniyle Altınoluk yapay resiflerinin Küçükkuyu beldesine yakın olan bölgesinde gerçekleştirilecek.

'EDREMİT KÖRFEZİ BÖLGESİNDE YOĞUN KİRLİLİK BASKISI VAR'

Hayalet Ağ Avcıları Projesi'nin Edremit Körfezi'nde 3 yıl önce başladığını söyleyen Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Öncesinde 2 yılda Marmara Denizi'nde çalıştık. O bölgede oldukça iyi çalışmalar yaptık. Çok sayıda 'hayalet ağ' çıkardık. Özellikle Marmara Adası, Hayırsızada, Ekinlik Adası ve Bandırma Körfezi'nden oldukça fazla hayalet ağ kaldırdık. Edremit Körfezi'ne geldikten sonra da özellikle Altınoluk bölgesinden yapay resiflerde büyük bir ağ çıkardık. Yaklaşık uzunluğu 800 metre civarında olan bir ağ kaldırdık. Onun dışında Ayvalık Adalar Bölgesi'nde çalışmalar gerçekleştirdik. Güneş Adası'ndan, yine Maden Adası'ndan birkaç hayalet ağ parçası kaldırdık. Bunun yanında Kız Adası bölgesinde çalışmalarımıza devam ettik. Artık Edremit Körfezi bölgesinde yoğun kirlilik baskısı var. Bundan dolayı orada fazla çalışamıyoruz" dedi.

'ARTAN KİRLİLİK NEDENİYLE KÖRFEZİN İÇİNE FAZLA SOKULAMIYORUZ'

Bu yılki çalışmalarda Küçükkuyu bölgesinin yakınlarında bulunan yapay resifleri tamamen temizlemeyi amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "O bölgede çalışmalar gerçekleştireceğiz. Geçen yıl, hava durumu bizi biraz engelledi. Rüzgar çok fazla esiyor. Bu da bizi oldukça yoruyor. Turizmin artmasıyla beraber artan kirlilikten dolayı körfezin içine fazla sokulamıyoruz. Akçay bölgesindeki yapay resif bölgesine de bakmak istiyoruz ama bu bölgede şu an ciddi bir kirlilik sorunu var. Bu da bize engel oluyor. Bu yılki planlarımız genelde Küçükkuyu bölgesine yakın olan resifler üzerinde olacaktır. Bu bölgedeki takılı kalan hayalet ağların temizlenmesine odaklanmayı planlıyoruz" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 100 BİN METREKARELİK BİR ALANI TARADIK'

Geçen yıl yapılan çalışmaları aktaran Prof. Dr. Adnan Ayaz, "Geçen yıl Güneş Adası'nın açığından gırgır ağı parçası, Maden Adası açığında da birkaç küçük ağ parçası çıkardık. Bir trol ağı bulduk. Bir basketbol sahasını kaplayacak büyüklükteki ağı kaldırdık. Kaçak olarak kullanılan algarnaları çıkardık. Dipte bırakılmış bir trol torbası ve çeşitli çapalar çıkarıldı. Yine yapay resiflerin üzerinden de farklı uzunluklarda uzatma ağ parçaları aldık. Yaklaşık 300 metre diyebiliriz. Geçen sene oldukça fazla alan taradık. Hava şartlarına rağmen 100 bin metrekarelik alanı taradık."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Edremit, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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