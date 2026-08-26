Hayalet Ağlarla Mücadele ve Yapay Resif Projesi

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, denizlerin hayalet ağlardan temizlenmesi için büyük mücadele verildiğini belirterek, "Şu anda ülkemiz genelinde 991 milyon metrekare alanı taramış durumdayız. Burada 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağı ve yaklaşık 9 bin adet ağ aracını su kaynaklarımızdan temizledik. Bu bizim için önemli bir başarı. Nasıl bir fayda ettik derseniz, yaklaşık 11 milyon su canlısının kurtarıldığını değerlendiriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda deniz ekosistemini korumak ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla hazırlanan 'Yapay resif projesi' kapsamında yapay resif olarak 'Minia Edirne' konseptiyle hazırlanan Makedonya Kulesi, Edirne Sarayı Cihannüma Kasrı, Adalet Kasrı, Selimiye Camisi ve Tarihi Uzunköprü'nün maketlerinin suya batırılma törenine katıldı. Törende, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı.

'SUYUN ALTI DA EDİRNE OLACAK'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, suyun altının da Edirne olacağını ifade ederek, "Saros Körfezi dünyada da sayılı, ülkemiz için de son derece önemli bir yer. Son derece mümbit bir yer. Gerçekten doğa harikası bir yerdeyiz. Bu güzel çalışmayı da inşallah beraber yapacağız. Bizim tabii temel görevlerimiz var. Tarım ve Orman Bakanlığı çok geniş bir faaliyet alanına sahip. Topraktan suya, havadan balığa, balıktan diğer hayvan türlerine, insan gıdasına, aklınıza ne gelirse Tarım ve Orman Bakanlığı olarak korumakla ve bu devamlılığı sağlamakla mükellefiz. Bu kapsamda, Su Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğümüzün çok önemli bir çalışması için buradayız. Biz bunu son derece önemsiyoruz. Zira bunun tecrübe edildiği yerlerde de verimini, bereketini gördük" diye konuştu.

'HAYALET AĞLAR TEMİZLENİYOR, BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

'Sıfır atık vizyonu' doğrultusunda yürütülen 'Hayalet Ağ Projesi' ile su kaynaklarındaki balıklandırma verilerini de aktaran Gizligider, "Bu kapsamda birkaç hususta da size bilgi vermek istiyorum. Mesela tam da Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'yle birebir örtüşen bir projemiz var, 'Hayalet Ağ Projesi'. O hayalet ağı son derece önemsiyoruz. Şu anda denize bırakılan ağların ve diğer avcılık ekipmanlarının, özellikle denizaltındaki hayata ciddi bir zararı var. Dolayısıyla bunları toparlamamız gerekiyor. Peki, ne kadar ne yaptık? Bunu da kısaca özetleyeyim size. Şu anda ülkemiz genelinde 991 milyon metrekare alanı taramış durumdayız. Burada 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağı ve yaklaşık 9 bin adet ağ aracını su kaynaklarımızdan temizledik. Bu bizim için önemli bir başarı. Nasıl bir fayda ettik derseniz, yaklaşık 11 milyon su canlısının kurtarıldığını değerlendiriyoruz. Yine Edirne'mizde bu çalışmanın karşılığı ne derseniz, onu da şöyle özetleyelim. Yaklaşık 15 farklı noktada bu çalışmalar yapıldı. 66 bin metrekarelik sucul alanı taradık ve 6 bin 171 metrekare hayalet ağı temizledik. Keza 54 adet de diğer av aracı dediğimiz ve oradaki hayatı tehdit eden ekipmanları topladık. Bir diğer önemli faaliyetimiz de balıklandırma. Balıklandırma faaliyeti bizim için son derece önemli. Burada bir rakam paylaşayım sizlerle. 2004 ile 2025 yılları arasında Türkiye genelinde 497 milyon adet yavru balığı su kaynaklarımızla buluşturduk. Bu bizim için son derece önemli bir veri. Yine 2026'da da 65 milyon yavru balığı inşallah yine sularla buluşturmuş olacağız. Edirne de bundan önemli şekilde nasibini almış olacak ve 13 milyon yavruyu da Edirne'mizde inşallah balıklandırma çalışmaları kapsamında su kaynaklarımızla buluşturmuş olacağız. Burada sadece bu yıl için söyleyecek olursam, 1,3 milyon yavru balığı su kaynaklarımızla Edirne'de buluşturmuş oluyoruz. İpsala'da önemli bir üretim istasyonumuz var. Bizim için son derece önemli bir merkez. Bu istasyon da 6 milyon sazan yavrusunun bölge illerimizdeki su kaynaklarıyla buluşturulması amacıyla faaliyet yürütmekte" ifadelerini kullandı.

'DENİZ ÇAYIRLARI KORUNARAK RESİFLERİN GELİŞİMİ SIKI TAKİP EDİLECEK'

Yapılan resif çalışmalarının bilimsel esaslara göre planlandığını dile getiren Gizligider, "Burada deniz canlılarına yeni bir habitat oluşturuyoruz adeta. Yani yeni evler sağlamış oluyoruz. ve burada bir artış, burada bir bereket bekliyoruz deniz canlıları açısından. Buradan da bir bilgi verelim. Biz bu faaliyete bakanlık olarak 2009 yılında başlamış durumdayız. 82 ayrı lokasyonda 10 bin 187 resif bloğu ve 289 antirol bloğu olmak üzere toplam 10 bin 476 resif bloğu yerleştirdik. Hem kültürel zenginliği suyun altına da taşımış olacağız hem de deniz canlıları açısından yeni bir habitat oluşmuş olacak" dedi.

SAROS'A YAKLAŞIK 20 BİN DALIŞ YAPILDI

Edirne Valisi Yunus Sezer de İbrice Limanı ve çevresinde yürütülen altyapı ile turizm yatırımları hakkında konuşarak, "Bugün İbrice Limanı'ndayız. Burası, dalış turizmi denince Türkiye'de akla gelen ender merkezlerden bir tanesi. Öncelikle İbrice Limanı'nın altyapısının düzenlenmesiyle başladığımız çalışmalarımızı, bir taraftan da Gökçetepe'yi ve burayı da içerecek şekilde yapay resif çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Geçen yıl tank batırılmıştı. Yaklaşık 7 milyona yakın insanın bu tankı internet ortamında ziyaret ettiğini ve yine bu deneyimi yaşamak isteyen binlerce insanın da bu tanka dalış yaptığını biliyoruz. Bu sene, az önce buraya gelmeden önce arkadaşlarımızla konuştuk. 15 bin ile 20 bin arasında şu ana kadar dalış yapılmış durumda" diye konuştu.

Daha sonra Vali Sezer, Bakan Yardımcısı Gizligider'e Selimiye Camisi'nin maketini hediye etti. Hazırlanan minyatürler ise dalgıçlar ve vinçle kontrollü bir şekilde su altına indirilerek resif alanına yerleştirildi.

'NEREDEYSE BÜTÜN ÜRÜN GRUPLARINDA REKOR BİR ÜRETİM VAR'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İbrice Limanı'ndaki programın ardından Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde düzenlenen ayçiçeği hasadına katıldı. Gizligider, biçerdöverin direksiyonuna geçerek, tarlayı hasat etti.

Ebubekir Gizligider, bu yıl rekoltenin tüm ürünlerde rekor seviyede olduğunu kaydederek, "Özellikle bu topraklarda adeta bir laboratuvar gibi üretim yapılıyor. Türkiye'deki üretim çeşitlerinin neredeyse tamamını biz bu topraklarda elde ediyoruz. O yönüyle bizim için son derece kıymetli bir çiftçimizle beraberiz ve bugün hasadına katıldık. Bu yıl şunu söyleyebilirim; neredeyse bütün ürün gruplarında rekor bir üretim var. Gerçekten bereketli bir yıl yaşıyoruz. Gerek yağış, gerek güneşlenme oranı, gerekse toprağın üretimin duyduğu diğer ihtiyaçlar itibarıyla son derece verimli bir sezon geçiriyoruz. İnanıyoruz ki bu bereket üreticinin cebine ve kazancına da yansıyacak. Bizim için son derece önemli olan üretimde sürdürülebilirlik, yani devamlılık dediğimiz asıl meselenin de güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.