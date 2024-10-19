Hayati İnanç Gençlerle Şiir Üzerine Konuştu

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Şair, yazar ve hukukçu Hayati İnanç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) düzenlediği "Gençlik Konferansları" kapsamında "Hayata Şiirden Bakmak" başlıklı söyleşi yaptı.

TDED'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Adalet Sarayı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa gençler yoğun katılım gösterdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında selamlama konuşmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdullah Akın Çiçek yaptı.

Etkinlikte konuşan Hayati İnanç, son zamanlarda yaşanan olaylara ilişkin İslam tarihinden çeşitli örnek vererek, "Kaynak problemimiz yok, idrak problemimiz var." ifadesini kullandı.

İnanç, divan şairleri Nabi ve Fuzuli'den beyitler okuduğu programda, "Hazreti Ali, 'Helalin hesabı haramın hesabı vardır' demiştir. Ona göre mutluluğun şartları şöyledir. Allah'ı ve ahireti unutma, yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut."

Gençlere yaşadıkları hayatın kıymetini anlamaları konusunda tavsiyelerde bulunan İnanç, şair Osman Nevres'in "Yadında mı doğduğun anlar/Sen ağlardın gülerdi alem/Öyle bir ömür sür ki mevtin/Olsun sana hande, halka matem" dizlerini okuyarak sözlerini noktaladı.

Programın sonunda İnanç'a, TDED adına bir hüsnühat levhası hediye edildi.