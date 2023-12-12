 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılında anma töreni düzenlendi

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törene katılarak babasının mezarına çelenk bıraktı. Aliyev'in kabri, halkın ziyaretine açıldı ve sevenleri dua etti. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi de Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Haydar Aliyev\'in vefatının 20. yılında anma töreni düzenlendi
12.12.2023 - 11:41,
Abone Ol

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında yapılan törene katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Cumhurbaşkanı Aliyev, babası Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi tören sonrası halkın ziyaretine açılan Aliyev'in kabrine gelen sevenleri mezara çiçek bırakarak dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da büyükelçilik müşavir ve çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli lider" ünvanıyla yaşatılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement