Haydar Altıntaş'tan Tarım Çağrısı

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(ANKARA) - Demokrat Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'a açık mektup yazarak, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve hükümet yetkililerini, Türk çiftçisinin sesini duymaya ve sorunlarını çözmek için harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a açık mektup yazdı. Altıntaş, mektupta Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni ve hükümet yetkililerini Türk çiftçisinin sesini duymaya ve sorunlarını çözmek için harekete geçmeye çağırdı. Altıntaş mektubunda şunları kaydetti:

"Türk çiftçisinin yaşadığı derin kriz karşısında, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar başta olmak üzere Tarım ve Ticaret Bakanlarına açık çağrıda bulunuyorum: Türk tarımının içine düştüğü durumdan haberdar mısınız? Bu tablo sizi memnun ediyor mu? Pamuk üreticilerinin bu yılki durumunu yakından incelediniz mi? Pamuk fiyatlarının geldiği noktayı biliyor musunuz? Kütlü pamuk 22 TL, pamuk çekirdeği ise 10 TL'den işlem görüyor. Ancak alıcıların azalmasıyla fiyatlar her geçen hafta daha da düşüyor. Bugün mahlıç pamuğun fiyatı 55 TL, çekirdekli pamuk ise 22 TL'ye kadar geriledi. Bundan dört yıl önce 27 TL'den satılan pamuk, bugün üreticisine zarar ettiriyor.

"Pamuk üretimi artık sürdürülemez hale geldi"

Son dört yılda tarım girdilerindeki artış yüzde 100 ile yüzde 300 arasında değişirken, pamuk üreticisine sunulan fiyatlar aynı oranda azaldı. TÜİK verilerine göre sadece son bir yılda tohum maliyeti yüzde 60 artmış durumda. TÜİK'in açıkladığı rakam buysa, gerçek oranı düşünmek bile ürkütücü. Üretim maliyetlerindeki bu artışlara rağmen alım fiyatlarının düşmesi, çiftçiye açıkça 'Tarlanı sat, kendi tarlanda işçi ol' demek değil midir? Üretici, çırçır fabrikalarına gelen pamuğun fiyatının 12 TL'ye kadar düştüğünü, işletme masraflarıyla birlikte eline geçen payın neredeyse sıfırlandığını haykırıyor. Bu şartlarda pamuk üreticileri daha ne kadar dayanabilir? Daha kaç intihar haberi duyacağız? Çiftçilerimizin emeğini bu kadar değersizleştirmek vicdanla bağdaşır mı?

"İthalata dayalı tarım politikaları çiftçiyi yok ediyor"

Türkiye, 2023-2024 döneminde 1.215 bin ton lif pamuk stokuna sahipken hala pamuk ithal ediliyor. Bu durum, tarım politikalarının ne kadar plansız olduğunu açıkça gösteriyor. İthalata dayalı bu anlayış, hem çiftçiyi borç batağına sürüklüyor hem de ülkemizin gıda ve tekstil bağımsızlığını tehlikeye atıyor. Yerli üretimi desteklemek yerine ithalata öncelik vermek, çiftçinin emeğini hiçe sayan bir politikanın ürünüdür. 2022'de 420 milyon dolarlık şeker ithal ederken, 10 şeker fabrikamızı yalnızca 200 milyon dolara sattık. Gübre fabrikalarımızın tamamını sattık, bugün tohum ve tarım ilaçlarında dışa bağımlıyız. Sırbistan'dan, Sudan'dan, hatta Afrin'den zeytinyağı ve tarım ürünleri ithal ederek kendi çiftçimizi mağdur ettik. İthalata yasak getireceğiniz yerde, ihracata engel koyarak çiftçimizin rekabet gücünü yok ettiniz. Sonuç? Hem üreticiyi hem de tüketiciyi ezdiniz. Ucuzluk vaatleriniz gerçekleşmediği gibi ithalat lobilerini zengin ettiniz.

"Türk çiftçisi kendi toprağında umutsuzluğa mahkum edilemez"

Bu ülkenin çiftçisine, emeğine ve toprağına sahip çıkılmalı. Türk tarımı, ithalat politikalarının kurbanı olmaktan kurtarılmalı. Ziraat Odaları Birliği ve hükümet yetkililerini, Türk çiftçisinin sesini duymaya ve sorunlarını çözmek için harekete geçmeye davet ediyorum."