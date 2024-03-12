Hayırsever iş adamı Yıldırım Yıldırım, Ağrı\'da ramazan boyunca iftar verecek

Bursa'da yaşayan hayırsever iş adamı Yıldırım Yıldırım, memleketi Ağrı'da ramazan boyunca iftar verecek.
Hayırsever iş adamı Yıldırım, ramazan ayında memleketi Ağrı'da iftar yemeği vermek için çalışma başlattı.
Bu kapsamda kent merkezinde Millet Bahçesi'nin yanındaki kapalı alanda iftar için hazırlıklar tamamlandı ve dün ilk iftar yemeği verildi.
Ramazanın ikinci gününde yoğunluğun artmaya başladığı alanda, günlük 3 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.
İftar programını organize eden Cenap Yıldırım, AA muhabirine, memleketlerinde ramazan ayı boyunca iftar vermek için Ağrı'ya geldiklerini söyledi.
İftar yemeğinin yanı sıra ülke genelinde gıda kolisi dağıttıklarını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:
"Ülke genelinde yaklaşık 50 bin gıda kolisi dağıtacağız. Ağrı geneli, Sarıkamış, Muş, Erciş, Varto, Diyarbakır ve deprem bölgesine yardım yapıyoruz. Ramazan ayı boyunca Ağrı'da her gün 5-6 bin kişiye iftar yemeği vermeyi hedefliyoruz, bu sayıya göre hazırlık yaptık. Memleketimizde böyle program yaptığımız için gururluyuz. Esas bu işi organize eden Yıldırım Bey'dir. Nakliye ve diğer her işi kendisi yapıp ürünleri buraya gönderiyor. Biz de burada dağıtıyoruz."
Yıldırım, iftar sofralarına Ağrılı vatandaşları davet ederek geçmiş yıllarda Tutak ilçesinde düzenledikleri iftar organizasyonunu bu sene daha fazla kişiye ulaşmak için Ağrı merkezde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
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