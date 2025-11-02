30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı - Son Dakika
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı
02.11.2025 10:19
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gizemli bir hayırsever, Ocaklı Mahallesi'ndeki marketten 30 kişinin toplam 80 bin liralık borcunu kapattı. Market sahibi hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını aktarırken, gizemli hayırsever veresiye defterini yaktıktan sonra kayıplara karıştı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı.

Ocaklı Mahallesi'ndeki markete giden kişi, vatandaşların borçlarını ödemek için veresiye defterini satın almak istediğini söyledi. Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, 30 kişinin yaklaşık 80 bin liralık borcunu ödedi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. İsmini vermeyen kişinin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca, şöyle konuştu: "Bir arkadaş geldi, 'Defterde ne kadar borç var? diye sordu. 'Yaklaşık 80 bin lira borç var' dedim ve defteri aldı.

"DEFTERİ YAKTIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI"

Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti. 3 aydan beri ödeyemeyenler vardı. Onlara borçlarının kapandığını söyledim dua ettiler."

Kaynak: AA

hatay

