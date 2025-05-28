Haymana'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş'un ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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Haymana'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş'un ailesine acı haber ulaştı

Haymana\'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş\'un ailesine acı haber ulaştı
28.05.2025 19:20
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ANKARA'nın Haymana ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda eğimli arazide düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı.

ANKARA'nın Haymana ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda eğimli arazide düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı.

Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Asayiş TİM Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon sırasında, eğimli arazide dengesini kaybedip düştü. Başını kayalıklara çarpan Polat, ağır yaralandı. Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Polat'ın şahadet haberi, memleketi Sivas'taki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası İsmail ve annesi Gülsün Polat büyük üzüntü yaşadı. Şehidin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan babaevine Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Goncagül Polat ile evli olan şehit Emre Polat'ın Kerem ve Eylül isminde 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, yarın Sivas'ta toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Haymana'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş'un ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haymana'da şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş'un ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika
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