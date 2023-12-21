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Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun - Son Dakika
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Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun

Yılbaşı öncesi hindiye yine yoğun ilgi gösteriliyor. Geçen yıl kilosu 100 liradan satılan hindiler bu yıl 350 liradan alıcı buluyor. Tekirdağ'da yıllardır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi 4 bin 500 hindiden 3 binini sattığını, diğerleri için de sipariş aldığını söyledi.

21.12.2023 - 09:51,  Güncelleme: 10:14
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 16 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilere, bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Çetin, geçen sene kilosu 100 lira olan hindiyi bu yıl 350 liraya sattığını belirterek, "Bu yıl satışlarımız çok güzel, 4 bin 500 adet vardı; 3 bini satıldı. Diğerlerinin de siparişi tamamıyla bitti diyebiliriz." dedi.

Geçen yıl kilosu 100 liraydı, bu yıl 350! Yılbaşı hindilerine yoğun ilgi var

"MALİYETLER ARTTIĞI İÇİN FİYAT NORMAL"

Çetin sözlerine şöyle devam etti: "Kilosu 350 lira. Bir hindi ortalama olarak 8 ile 13 kilo arasında değişiyor. Geçen seneye göre bu yıl fiyatlar daha iyi, geçen yıl 100 liraydı. Şimdi 350 lira kilosu ama maliyetler de arttığı için bu fiyat da normaldir. Geçen yıl 5 bin hindi vardı ancak bu yıl da talep arttığı için daha fazla üretmek istedik ama işin zorluğundan, zahmetinden yapamadık ancak bu kadar üretebildik. Özelikle İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale, Ankara, birçok yerden talep var. Siparişlerimiz iyi, satışlar güzel. İşin zahmeti bizi yoruyor."

Geçen yıl kilosu 100 liraydı, bu yıl 350! Yılbaşı hindilerine yoğun ilgi var

"KANAT ALTINA DİKKAT EDİN"

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Muzaffer Çetin, iyi hindinin, kanadının altındaki sarılığa bakılarak anlaşılacağını söyledi. Çetin, "Hindi almak isteyen önce kanadını çevirip, altına bakacak. Hindinin kanat altını çevireceksin, sarı yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir. Kanat altı sarı olması, lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur" diye konuştu.

Geçen yıl kilosu 100 liraydı, bu yıl 350! Yılbaşı hindilerine yoğun ilgi var
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: kırmızı don satışlarında patlama olacakmı onuda merak etmiyor değilim :) Yanıtla 0 0
  • Mehmet ergüven: İlk okulda öğretmenim vardı Her yıl başında hindi kesiyordu noel papa bu akşam hediye getirecek diyordu Şimdi daha iyi anlıyorum Yanıtla 0 0
  • Arzum Baskara: Sokakta aglayanlarin yastik alti en az 1 milyon liralari vardir. Herkes ac ve acitasyona dwm ediyor Yanıtla 12 1
  • Yeni: 364 gun helal bir gün haram. İnsanoğlu ne kadar nankör, ölüm çok yakın Hristiyan adetini sürdürüp cenneti istemek ahmaklıktır. Yanıtla 16 6
  • Serkan Basar: 30.500 nufuslu hayraboluda 3 bin korkunç rakam :) Yanıtla 7 3

Muzaffer Çetin, Hayrabolu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun - Son Dakika
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