Hayvan Hakları Savunucuları Yasa Tasarısından Geri Adım Bekliyor

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HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA) - Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine yönelik yaşam hakkı savunucularından açıklama geldi. Kuğulu Park'ta Yaşam Nöbeti tutan yurttaşlar yasa tasarısından geri adım atılmasını bekliyor.

Yaşam hakkı savunucuları AK Parti'nin Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapmayı planladığı değişiklikleri Kuğulu Park'ta nöbet tutarak protesto ediyor. Eylemlerini gece de sürdüren Yaşam hakkı savunucularının talebi ise yasadan geri adım atılması. Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, Hayvan Yaşam Özgürlük ve Sokaktayım Yanındayım İnisiyatifi üyelerinin sürdürdüğü yaşam nöbeti yasa teklifi geri çekilene kadar devam edecek.

Zarife Çamalan yürütülen mücadeleye destek çağrısı yaparak şöyle konuştu:

"59. gündür hayvan hakları mücadelesi devam ediyor. Meclis Park'ta başlattığımız yaşam nöbeti buraya kadar geldi, Kuğulu Park'ta şu anda devam ediyor. Burada olacağız, direnişimizi ve sesimizi yükselteceğiz. Bu mücadele bitmeyecek. Bu katliam yasası insani, vicdani olarak kabül edilemez, çünkü yeryüzü bütün türlere, renklere, kültürlere yeter paylaşmasını bilirsek. Bu yasanın kesinlikle geçmemesi gerekiyor, bu yasanın geçmemesi için yapılacak mücadelenin yükseltilmesi gerekiyor. Bütün toplumun, kesimlerin insanlık dışı yasayı geçirtmemek için elinden geleni yapması gerekiyor."

Eyleme katılan bir hayvansever ise çıkartılmak istenen kanunun sadece köpekleri hedef almayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'de birçok hayvan tecavüzü, tacizi, işkencesi görülmekte. Bu yasa çıktıktan sonra sokaklarımızda sadece hayvanların toplanmasından ibaret olmayayacağını iletmek istiyorum. Mevzunun sadece iki saldırgan köpekten kaynaklı olmadığını, içinde kediler de dahil olmak üzere tür ve herhangi bir belirtme olmadan hayvanların tamamına ithafen çıkartıldığının farkına varmanızı kendiniz, çocuğunuz, sokaktaki kadınlar, herkes için bu desteğe katkıda bulunmanızı rica ediyorum."