Hayvanları Koruma Kanunu Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hayvanları Koruma Kanunu Protesto Edildi

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto etmek için yaşam hakkı savunucuları Almanya'nın Berlin kentinde eylem düzenledi.

25.07.2024 23:49  Güncelleme: 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu'nda kabulünün ardından yaşam hakkı savunucularının eylemleri sürüyor. Almanya'nın Berlin kentinden yurttaşlar " Bu kanlı yasayı derhal geri çekin, oy vermeyin. Aksi takdirde biz de size oy vermeyecek ve sizi tarihin karanlık sayfalarına mahkum edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yaşam hakkı savunucuları sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protestoya devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasında düzenlenen eylemlerden sonra Almanya'nın Berlin kentinden de teklif protesto edildi.

Yaşam hakkı savunucuları adına basın açıklamasını okuyan Nazlı Cihan, şöyle konuştu:

"Halihazırda mevcut olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesi, hayvanların kısırlaştırılıp, aşılanıp, alındıkları yere geri bırakılmalarını emrediyor. Popülasyon kontrolünü sağlamak, bir vadede sokaklarda sahipsiz hayvan kalmamasını sağlamak amacıyla 2004 yılında çıkarılan bu kanun, bugüne kadar belediyeler tarafından uygulanmamış, Tarım Bakanlığı tarafından denetlenmemiştir. Bugüne kadar sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyeler ve hükümet yetkilileri ise faturayı hayvanlara kesmeye çalışmaktadır. Bilime ve vicdana aykırı bir şekilde, hayvanları topluca katletmeyi bize bir çözüm olarak dayatıyorlar. Komisyonda görüşülen son haliyle, sokak köpeklerini toplatıp barınaklara yığmayı ve ne nitelik ne de sayıca yeterli olmayan bu barınaklarda "bulaşıcı hastalık, vahşileşme" gibi dayanaklar yaratarak ya da yalnızca "popülasyonun fazla olduğunu" ileri sürerek bile köpekleri topluca katletmeyi yasalaştırıyorlar. Bu yasama çalışması için, köpekler tarafından saldırıya uğrayan çocukları bahane gösteriyorlar. Çocuklar işçi olarak çalışmaya zorlandıkları için ölüyorlar. Çocuklar istismar ve tecavüze uğradıkları için ölüyorlar. Çocuklar yoksulluktan ölüyor. Kısacası çocukların ölüm sebebi köpekler değil, onları korumayan kanunlardır! Bugün sahipsiz köpek nüfusunun artmasının nedeni kısırlaştırmanın etkisiz bir yöntem olması değil, kısırlaştırmanın yapılmamış olmasıdır."

"Yapılması gerekenler bellidir"

"Parlamentodaki tüm milletvekillerine sesleniyoruz. Bu kanlı yasayı derhal geri çekin, oy vermeyin. Aksi takdirde biz de size oy vermeyecek, katliam için el kaldıran her birinizi vicdanımızla mahkum edecek ve sizi tarihin karanlık sayfalarına mahkum edeceğiz" diyen Cihan, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Hayvan ticareti son bulmalı. Yurttaşlar cins hayvan satın almaya değil, sokaklardan, bakımevlerinden sahiplenmeye teşvik edilmelidir. Bunun aksini yapanlara agır cezalar uygulanmalıdır. Merkezi planlama ve Tarım Bakanlığı'nın koordinasyonu ile kırsal dahil ülkenin dört bir yanında kısırlaştırma seferberliği başlatılmalı, görevini yerine getirmeyen belediye yetkililerine ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Hayvanların mikro çip yöntemi ile kayıt altına alınması sağlanmalı, bakmakla yükümlü olduğu hayvanı terk eden kişilere cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Kırsalda yaban hayatla teması olan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin şehirlere inememesi için, mahallemizin kısırlaştırıp, aşılanan sosyal hayvanları barınaklara hapsedilmemeli, alındıkları yere geri bırakılmalıdır. Belediyeler sokak hayvanları için uygun yerlerde beslenme odakları oluşturmalı, gönüllülerle ve hayvanseverlerle işbirliği içinde çalışmalıdır. Bakım evi kurmakla yükümlü olan ancak kanunun gereklerini yerine getirmeyen belediyeler sıkı bir denetime tabii tutulmalı ve kısırlaştırma merkezlerinin kurulması sağlanmalıdır. Şehir merkezlerine, sokak hayvanlarının aşı ve tedavilerinin yapılacağı klinikler ve bakımevleri kurulmalıdır. Konuyu "insan mı ölmeli yoksa hayvan mı ölmeli?" şeklindeki bir ahlaki ikileme sürüklemek son derece manipülatiftir. Hiçbirinin ölmediği ve zarar görmediği onlarca seçenek vardır. Parlamentodaki tüm milletvekillerine sesleniyoruz. Bu kanlı yasayı derhal geri çekin, oy vermeyin. Aksi takdirde biz de size oy vermeyecek, katliam için el kaldıran her birinizi vicdanımızla mahkum edecek ve sizi tarihin karanlık sayfalarına mahkum edeceğiz!"

Kaynak: ANKA

Almanya, Berlin, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Kanunu Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
21:21 Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü
20:53 Katliamın ortakları Beyaz Saray’da görüştü Netanyahu’nun Biden için söylediklerine bakın Katliamın ortakları Beyaz Saray'da görüştü! Netanyahu'nun Biden için söylediklerine bakın
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 00:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hayvanları Koruma Kanunu Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement