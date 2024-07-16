Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi

Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi

Ankara'da sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine karşı çıkan hayvanseverler, TBMM önünde protesto düzenledi. Hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve baro üyeleri, kanun teklifinin geri çekilmesini talep etti.

16.07.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine Meclis önünde tepki gösterdi.

Ankara'da sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösteren hayvanseverler, TBMM önündeki Milli İrade Parkı'nda bir araya geldi. Grupta hayvanseverlerin yanı sıra çeşitli illerden gelen baro üyeleri de yer aldı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülecek kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen hayvanseverler, oturma eylemi yaptı. Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, kanun teklifindeki uygulamaların, hayvanların yaşam haklarını ellerinden aldığını belirterek, "Teklif yarın ön Meclis'e sevk edilecek, Tarım Komisyonu'na gelecek. Bu yasayla ilgili, hayvan hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri, barolar, barolarımızın hayvan hakları merkezleri, Türkiye Barolar Birliği'nin hayvan hakları komisyonu üyeleri, aylardır gelip milletvekilleriyle bu konuda görüşmeler yapıp, eleştirilerini, önerilerini, gerekenleri söyledikleri halde iktidar partisi tarafından Meclis'e sevk edilmesi nedeniyle tepkilerini göstermek istediler. Bu konuyu içerideki tüm partilerin, milletvekillerinin seslerimizi duyurmak için gündemde tutmak istiyoruz. Katliamlara sebebiyet verecek bir yasa var ve o yasayı geri çekin. 'O yasaya bu haliyle hayır oyu verin' demek için buradayız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ankara, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
09:34 Bagajı açan şoför gördüğüne inanamadı Telefona sarılıp ekiplere ihbarda bulundu Bagajı açan şoför gördüğüne inanamadı! Telefona sarılıp ekiplere ihbarda bulundu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 18:20:45. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement