Efesli Kıtmir'den can dostlarına anlamlı destek - Son Dakika
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Efesli Kıtmir'den can dostlarına anlamlı destek

Efesli Kıtmir\'den can dostlarına anlamlı destek
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Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı, Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'nun bağışladığı ultrason cihazıyla sağlık altyapısını güçlendirdi. Cihaz sayesinde sokak hayvanlarının gebelik takipleri yapılabilecek, sağlık durumları detaylı değerlendirilebilecek ve erken teşhis mümkün olacak.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı, Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'nun bağışladığı ultrason cihazıyla sağlık altyapısını güçlendirdi. Bağış, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara önemli destek sağlayacak.

Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki can dostlarına anlamlı bir destek, Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'ndan geldi. Gönüllü hayvanseverlerden oluşan grup, barınakta kullanılmak üzere ultrason cihazı bağışladı.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek, doğayı korumak ve sahiplendirme çalışmalarına destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'nun bağışladığı ultrason cihazı, barınaktaki can dostlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak.

Cihaz sayesinde gebelik takipleri yapılabilecek, sağlık durumları detaylı olarak değerlendirilebilecek ve olası rahatsızlıkların erken teşhisi mümkün olacak. Aynı zamanda veteriner hekimlerin teşhis ve tedavi süreçlerindeki çalışmalarına da önemli ölçüde destek sunacak.

Selçuk Belediyesi yetkilileri, can dostlarının yaşam kalitesini artıracak bu anlamlı destek dolayısıyla Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'na teşekkür ederek, gönüllü dayanışmasının sokak hayvanlarının yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"DAYANIŞMAYLA CAN DOSTLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu Başkanı Hülya Malhatun, grubun yaklaşık bir buçuk yıl önce gönüllü hayvanseverlerin bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirterek, "Amacımız, doğanın tahribine ve can dostlarımızın ihmal edilmesine karşı birlikte hareket edebilmek. Bu doğrultuda hem belediyelerimiz hem de hayvanseverlerle dayanışma içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Belediye barınağında can dostlarımız için özveriyle çalışan ekiplerin çalışmalarını kolaylaştıracağına inandığımız ultrason cihazını barınağımıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dayanışmayla can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'nun desteğiyle hayvan barınağına kazandırılan ultrason cihazı, can dostlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak. Gönüllülük ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirilen bu bağış, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efesli Kıtmir'den can dostlarına anlamlı destek - Son Dakika

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