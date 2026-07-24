Hazal Kaya ve Gazeteciler Adliyeye Geldi

(İSTANBUL) Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır, bilgilerine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Gürses, adliye girişinde, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi. Üç isim, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adliye girişinde kısa bir açıklama yapan Özlem Gürses, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın savcılıkta bilgilerine başvuruldu. Üç isim, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'ndan ayrıldı.