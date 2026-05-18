Hazar Gölü'ne Tehdit: Maden Sevkiyatına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazar Gölü'ne Tehdit: Maden Sevkiyatına Tepki

18.05.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre mühendisleri, Hazar Gölü havzasındaki maden sevkiyatına karşı ağaç kesimlerinin durdurulmasını istedi.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Ekoloji Meclisi ve Diyarbakır Barosu tarafından yapılan ortak açıklamada, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin bölgesinde planlanan maden sevkiyat faaliyetlerinin Hazar Gölü havzasında geri dönülmez çevresel tahribata yol açabileceği belirtildi. Açıklamada, bölgedeki ağaç kesimlerinin ve altyapı çalışmalarının durdurulması çağrısı yapıldı.

Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Ekoloji Meclisi ve Diyarbakır Barosu tarafından yapılan ortak basın açıklamasını, Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Nevroz Kavak okudu.

Açıklamada, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin mevkiinde çıkarılması planlanan bakır, altın ve çinko gibi madenlerin taşınması amacıyla bölgede demiryolu genişletme çalışmaları yürütüldüğü belirtilerek, söz konusu faaliyetlerin doğal sit alanı, sulak alan ve tarım arazileri üzerinde ciddi riskler oluşturduğu ifade edildi.

"BAKIR MADENİ HAZAR GÖLÜ EKOSİSTEMİNE ZARAR VERECEK"

Ortak açıklamada, çıkarılacak madenlerin yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıktaki Gezin bölgesine taşınmasının planlandığı belirtilerek, bölgede yürütülen ağaç kesimleri ve altyapı çalışmalarının Bermaz Ovası ve Hazar Gölü Havzası üzerinde doğrudan etkiler yaratabileceği kaydedildi, ayrıca "Söz konusu bölgede çıkarılması planlanan madenlerden olan bakır madeni, bakır konsantresinin neden olacağı ciddi bir kirliliğe ve haliyle Hazar Gölü su ekosistemine zarar verecektir" ifadelerine yer verildi.

"ENDEMİK TÜRLER VE GEVEN BALI TEHDİT ALTINDA"

Projeyle birlikte bölgenin tescilli "Geven Balı" üretiminin ve çok sayıda endemik türün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu da belirtildi ve "Bu çalışma yalnızca Hazar Gölü ve çevresindeki ekosistemi değil bununla birlikte Dicle'den Şattül Arap'a kadar bölgesel kirlilik ve risk potansiyeli taşıyacaktır" denildi.

Gezin bölgesinin yalnızca bir lojistik güzergah olmadığı vurgulanırken, alanın "Ulusal Öneme Haiz Hazar Gölü Sulak Alanı" sınırları içerisinde bulunduğu, sit alanı niteliği taşıdığı, bölge halkının geçim kaynağı olan tarım arazilerini barındırdığı, endemik türler ve biyolojik çeşitlilik açısından korunması gereken hassas ekosistemlerden biri olduğu ifade edildi.

"ÇED SÜREÇLERİ ŞEFFAF YÜRÜTÜLDÜ MÜ?"

Ayrıca yetkili kurumlara çeşitli sorular yöneltilerek, demiryolu genişletme çalışmalarına ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçlerinin nasıl işletildiğinin ve halkın katılım toplantılarının şeffaf yürütülüp yürütülmediğinin açıklanması istendi.

Bölgedeki ağaç kesimlerinin boyutu, su kalitesi ve biyolojik çeşitlilik üzerine bilimsel araştırma yapılıp yapılmadığı ile endemik türlerin projeden nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı da yapıldı.

"KAMU YARARI HİÇBİR ŞİRKET FAALİYETİNİN GERİSİNDE BIRAKILAMAZ"

Ortak açıklamada, kamu yararı ve ekolojik dengenin şirket faaliyetlerinin önünde tutulması gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kamu yararı, ekolojik denge ve yaşam hakkı hiçbir şirket faaliyetinin gerisinde bırakılamaz. Özellikle Hazar Gölü Havzası gibi ekolojik açıdan hassas bölgelerde yürütülecek her türlü madencilik ve sevkiyat faaliyetinde 'önce koruma' ilkesi esas alınmalıdır."

Yetkili kurumlara, "Bölgedeki ağaç kesimlerini ve doğa tahribatını derhal durdurma", "süreci bilimsel, şeffaf ve katılımcı biçimde yürütme" ve "bölge halkı ile meslek odalarının görüşlerini dikkate alma" çağrısı yapılırken, "Gezin'in havasını, suyunu, toprağını yok edecek; çiftçisini ekonomik üretimden edecek ve gelecek kuşaklara zehirli yaşam alanları bırakacak hiçbir rantsal projeyi kabul etmiyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazar Gölü'ne Tehdit: Maden Sevkiyatına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı Kerkük-İstanbul uçuşları iki ay aradan sonra yeniden başladı
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Okan Buruk’tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik Okan Buruk'tan müjde: Onunla görüşmelerimizde önemli bir yere geldik
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız

20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:02
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de pompalı tüfekli saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de pompalı tüfekli saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:11:09. #7.13#
SON DAKİKA: Hazar Gölü'ne Tehdit: Maden Sevkiyatına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.