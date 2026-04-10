Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Ekonomisi Şoklara Dayanıklı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Ekonomisi Şoklara Dayanıklı

10.04.2026 15:00
Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşının etkilerine rağmen Türkiye'nin ekonomik şokları atlatacağını belirtti. Zirvede küresel ekonomik dönüşüm ve jeopolitik riskler tartışıldı.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ) açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşının ülke ekonomisine etkilerine dair yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dayanıklı olduğunu vurguladı. Şimşek, "Türkiye olarak dayanıklı olduğumuzu geçen yıl ispatladık, bu yıl da ispatlayacağız. Şokları programla atlattık. Enerjide o bölgeye olan bağımlılığımız çok az. Bizim makroekonomik şoklara olan dayanıklılığımız daha yüksek. Özel ve kamu borçluluğunun toplamına baktığımızda da geçmişe oranla düşük. Bu nedenle bu şoku da atlatacağız." dedi.

Zirvenin ana konuşmacısı olan Şimşek, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin dirençli olduğunu belirtti. İran savaşının etkilerinden bahseden Şimşek, bu şokun enerji piyasalarına büyük etkisi olduğunu, ancak Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşük olduğunu ve maliye politikasının sağlam yapısı sayesinde şokları yönetebileceğini ifade etti. Ayrıca, enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerin yönetilebilir olduğunu, programın rayından çıkmayacağını ekledi.

Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Lord Philip Hammond ise "Jeopolitik Parçalanma Çağında Global Ekonominin Geleceği" başlıklı konuşmasında, teknolojik dönüşüm ve enerji güvenliği gibi konuların küresel gündemi belirlediğini vurguladı. Hammond, ABD'nin Çin'in ekonomik gücünü tanımamasından pişman olduğunu ve Avrupa'nın karbonsuzlaşma hedeflerinde zorluklarla karşılaştığını belirtti.

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, jeopolitik gelişmelerin ekonomi ve iş hayatını şekillendirdiğini, şirketlerin dayanıklılık, risk azaltma ve çeşitlendirme stratejileri geliştirdiğini söyledi. Capital&Ekonomist&StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ise zirvenin, küresel ekonomik kırılmaları analiz etmek ve geleceğe yön vermek için tasarlandığını ifade etti.

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Ekonomisi Şoklara Dayanıklı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Ekonomisi Şoklara Dayanıklı - Son Dakika
