Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ülkemize ve programımıza olan güven güçlü

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(ANKARA) -Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantılarıyla ilgili "Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarına katılmak için ABD'ye gitti. Şimşek, ABD dönüşü IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı ziyaretlerini değerlendirdi. Şimşek'in bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"ABD'de G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katıldık. Diğer ülke bakanları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca New York'ta 14. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında yatırımcılar, iş dünyası ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya geldik. Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."