Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarına katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gidiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF-Dünya Bankası'nın Washington'da düzenlenecek bahar toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Şimşek ve Karahan, yarın IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. İkili görüşmeler gerçekleştirerek yatırımcılarla bir araya gelecek.
Bakan Mehmet Şimşek'in 22 Nisan'da New York'ta da ayrı bir yatırımcı toplantısına daha katılması bekleniyor. Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, Orta Vadeli Program'daki hedef ve reformlar anlatılacak.
Son Dakika › Güncel › Hazine ve Maliye Bakanı ile TCMB Başkanı ABD'ye gidiyor - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan çift, düğünlerini unutulmaz kılmak için çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi. Gelin ve damat, traktörle şehir turu yaparak düğün salonuna geldi. Davetliler, süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün ekimi yeniden artış gösteriyor. Selendili çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturarak yoğun bir sezon geçiriyor. Tütün dikimleri yıl sonuna kadar sürecek ve üreticiler yüksek fiyatlar bekliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde spiralle odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu iki ayağını ve elini kesti. Yaralı genç, ailesinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Turizmde Estetik' konulu panelde, şehir ve kent kavramlarının estetik açıdan farklılık gösterdiği vurgulandı. Panelde, konuşmacılar şehirlerin estetik anlayışının henüz gelişmekte olduğunu belirtirken, sağlık turizmi ve şehirlerin turizm potansiyeli üzerine sunumlar yapıldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Sivas'ın kent merkezinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yanında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü. Yangın sonucunda depodan geriye sadece küller kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)