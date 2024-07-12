Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Macaristan ile ekonomik işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Macaristan ile ekonomik işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, ekonomik ve finansal işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. İki ülke liderlerinin vizyonunu yansıtan geliştirilmiş stratejik ortaklığa katkı sağlayan somut bir adım attıklarını vurgulayan Şimşek, Türkiye-AB ilişkilerinde 4 temel önceliklerinin bulunduğunu ifade etti.

12.07.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

????? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki dönem başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Yeniden başlatılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizması'nın genişletilerek devam etmesini, her iki tarafın menfaatine olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelerin başlatılmasını, vize serbestisi konusunda somut ilerlemeler kaydedilmesini umut ediyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Macaristan Maliye Bakanlığı arasında Budapeşte'de düzenlenen törenle mutabakat zaptı imzalandı.

Zapta, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Macaristan Maliye Bakanı Mihaly Varga imza attı.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada, imzalanan mutabakat zaptıyla ekonomik ve finansal işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu mutabakat zaptı, çok taraflı kuruluşlarda işbirliği, kamu mali yönetimi ve vergi politikaları gibi pek çok alanda tecrübe paylaşımını hedefliyor. Ayrıca, küresel ekonominin önündeki risk ve fırsatları da birlikte değerlendirme imkanını sağlayacak." dedi.

Bu zabıtla, iki ülke liderlerinin vizyonunu yansıtan geliştirilmiş stratejik ortaklığa katkı sağlayan somut bir adım attıklarını vurgulayan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatları üzerinde de Macaristan ile çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığını devraldığını anımsatarak, bu süreçte Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme kaydetmeyi ümit ettiklerini söyledi.

"Türkiye-AB ilişkilerinde 4 temel önceliğimiz bulunuyor"

Macaristan'a, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlanmasına katkı sunan yapıcı ve teşvik edici yaklaşımı için teşekkür eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Dönem başkanlığı için belirlediğiniz öncelikler, Avrupa'yı dünyada daha güçlü konumlandıracak önemli başlıklardır. Rekabet, tarım ve savunma sanayi politikaları ile demografi ve genişleme politikasındaki perspektifinizi paylaşıyoruz. Özellikle genişleme politikasında baz aldığınız temel ilkeleri doğru buluyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinde önümüzdeki dönem için 4 temel önceliğimiz bulunuyor. Yeniden başlatılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizması'nın genişletilerek devam etmesini, her iki tarafın menfaatine olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelerin başlatılmasını, vize serbestisi konusunda somut ilerlemeler kaydedilmesini umut ediyoruz. Son olarak Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'deki faaliyetlerine tüm sektörlerde yeniden başlamasını önemli buluyoruz. Macaristan Dönem Başkanlığının Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyorum."

Şimşek, Macaristan'ın Türk Yatırım Fonuna üye olma konusundaki güçlü isteğini desteklediklerini belirterek, "Macaristan'ın Türk cumhuriyetleriyle güçlü bağları var. Bu üyelik eminim bu bağları daha da güçlendirecektir. 27 Temmuz'da resmen gerçekleşecek olan üyeliğiniz, Macaristan ve Türk devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirecektir." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Macaristan, Türkiye, Maliye, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Macaristan ile ekonomik işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 16:51:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Macaristan ile ekonomik işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement