Bakan Şimimşek: İran Savaşı Şoku İkinci Dünya Savaşı'ndan Beri En Büyük, Tedbirler Hazır

09.04.2026 14:47
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İran savaşı sonrası yaşanan arz şokunun etkilerini değerlendirdi. Hammadde fiyatlarındaki artışın küresel resesyon riskine yol açabileceğine dikkat çekerken, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında daha iyi performans sergilediğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT – Habertürk ortak yayınında yaptığı konuşmada, İran savaşıyla ilgili yaşanan arz yönlü şokun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük şok olduğunu ifade etti. Tedarik zincirinin normale dönmesinin aylar alacağını belirten Şimşek, finansal koşulların sıkılaşması ve büyüme endişelerinin artmasının pek çok ülkeden çıkışlara yol açtığını söyledi. Hammadde fiyatlarındaki artışın uzun süre gündemde kalması halinde küresel resesyon ve stagflasyon riski yaratabileceğine dikkat çekerek, ateşkesin sürmesi ve nihai anlaşma yapılması umudunu dile getirdi.

Şimşek, küresel enflasyon beklentilerinin yükseldiğini, ancak gelişmekte olan ülkelerin makro ekonomik temellerinin genelde sağlam olduğunu ve ortam yatıştığında asıl bu ülkelere bakılacağını vurguladı. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans sergilediğini, savaşın başlamasının hemen ertesinde Finansal İstikrar Kurulu toplantısı yaparak gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Eşelmobil uygulamasının devreye alınmasıyla mazot ve benzin fiyatlarının düşürüldüğünü, senaryolara göre çekmecede hazır tedbirler bulunduğunu ve Borsa İstanbul, SPK ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemleri hatırlattı.

Rezervlerin uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şoklarda tampon görevi görmesi için tutulduğunu belirten Şimşek, yaklaşık 162 milyar dolarlık rezervlerinin güçlü olduğunu ve şu an bir sorun olmadığını ifade etti. Kısa vadeli fon girişlerini cezalandırdıklarını ve Merkez Bankası'nın bunları pahalı hale getirecek önlemler aldığını söyledi. İhracatçı açısından kur üzerinden sorun olmadığını, reel sektörün açık pozisyonunun 200 milyar dolar civarında olduğunu ve dış talebin ihracata etkisinin kura göre 11 kat daha fazla olduğunu ekledi.

OECD ülkeleri içinde en ucuz doğal gaz ve elektriği verdiklerini belirten Şimşek, rekabet gücünü artırmak için demiryolu ile limanları bağlama politikası ve navlun gibi kalıcı çözümler üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Emek yoğun sektörlere finansman kolaylığı sağladıklarını, sanayinin güçlenmesi için destekler verildiğini, ancak geçici değil kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Enflasyon beklentilerinde bir miktar bozulma görüldüğünü, yıl sonu enflasyon beklentisinin TCMB anketine göre yüzde 25,4 olduğunu, ancak ateşkes sürer ve kalıcı barış sağlanırsa bu beklentilerin abartılı olabileceğini ifade etti.

Programın en büyük önceliğinin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu belirten Şimşek, dezenflasyonda kararlılığın devam ettiğini, cari dengedeki değişimlerin yönetilebilir seviyede olduğunu ve turizmde güçlü bir ülke olarak savaş nedeniyle Türkiye'ye talebin artabileceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki durumu eylül ayında değerlendireceklerini, dün itibariyle yılın tamamı için petrolün 80 dolar civarına geri geldiğini, senaryolarının 65 dolar olduğunu ve 15 dolar farkı değerlendireceklerini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mehmet Şimşek, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, İran, Son Dakika

14:53
14:16
13:47
13:30
12:46
12:23
