Hazreti Muhammed Karikatürü Nedeniyle 4 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan müessese müdürü Ali Yavuz da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturmada, derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlivan gözaltına alınmış, imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.