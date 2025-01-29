Hegseth, Milley'in Güvenlik İznini İptal Edecek

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in hassas bilgilere erişim yetkisi tanıyan "güvenlik iznini" ve kendisine atanan koruma ekibini derhal geri çekeceği iddia edildi.

Fox News'e konuşan üst düzey yetkililer, Bakan Hegseth'in, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley hakkında alacağı kararları aktardı.

Yetkililer, Hegseth'in, Milley'in "güvenlik iznini" ve kendisine özel olarak atanan koruma ekibini "derhal geri çekeceğini" söyledi.

Öte yandan yetkililer, Donald Trump'ın ilk başkanlığı döneminde "emir komuta zincirini zayıflatmaya" yönelik eylemleri nedeniyle Milley'in emeklilik yıldızının elinden alınması için yeterli kanıt olup olmadığını belirlemek üzere bir inceleme kurulu oluşturulacağını kaydetti.

Trump'ın başkanlığı döneminde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.

İran'ın olası misillemesine karşı dönemin Genelkurmay Başkanı Milley'e koruma ekibi atanmıştı.

Trump ile Milley arasındaki anlaşmazlık

Trump, 27 Eylül 2023'te, sosyal medya platformunda Milley'nin, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirmişti.

Medyada çıkan haberlere göre, Milley'nin "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin'i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Bu hain eylemin sonucunda Çin ile ABD arasında savaş çıkabilirdi." diyerek Milley'ye yönelik eleştirisini dile getirmişti.

Eylül 2021'de Senato Silahlı Hizmetler Komitesine verdiği ifadede Milley, Çinli yetkililere Trump'ın başkanlığının son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.

Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Görev süresi 2023'te dolan Genelkurmay Başkanı Milley'in Savunma Bakanlığı (Pentagon) duvarında asılı olan portresi indirilmişti.