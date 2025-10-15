Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz - Son Dakika
Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz

Açık açık ilan ettiler! ABD\'den Rusya\'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz
15.10.2025 18:16
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna savaşı sona ermezse ülkesinin Rusya'ya bedel ödeteceğini vurgulayarak, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların ''Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu'' olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın açılışında konuştu.

"AVRUPALILAR KITANIN SAVUNMASINDA BİRİNCİL SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE DEVAM ETMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikası neticesinde son birkaç ayda, Avrupa'nın Ukrayna savunmasına yaptığı yatırımın önemli ölçüde arttığını vurgulayan Hegseth, "Elbette ABD de üzerine düşeni yapacak ancak Avrupalılar kıtanın konvansiyonel savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmeye devam etmelidir." dedi.

"NATO ÜLKELERİNİN SÖZLERİNİ EYLEME DÖNÜŞTÜRME ZAMANI"

Hegseth, NATO müttefiklerinin ağustostan bu yana NATO'nun ABD silahlarının Ukrayna'ya tedarikini sağlayan "PURL" girişimi aracılığıyla, Ukrayna'ya 2 milyar dolardan fazla yardım sağladığını aktararak, "Müttefikler, sık ??sık Ukrayna güvenliğinin Avrupa güvenliğiyle eş anlamlı olduğunu söylüyor. Öyleyse şimdi, tüm NATO ülkelerinin sözlerini PURL yatırımları şeklinde eyleme dönüştürme zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ SON ERMEZSE RUSYA'YA BEDEL ÖDETİRİZ"

Ukrayna savaşının derhal sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Hegseth, "Eğer bu savaş sona ermezse ve kısa vadede barışa giden bir yol yoksa ABD, müttefikleriyle birlikte Rusya'nın devam eden saldırganlığı için gerekli bedelleri ödetme yolunda gerekli adımları atacaktır." diye konuştu. Hegseth, ABD'nin bu konuda üstüne düşeni ve kendisinin yetkin olduğu her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

RUS SALDIRGANLIĞINA KARŞI EN CAYDIRICI UNSUR: ÖLÜMCÜL GÜCE SAHİP NATO

ABD Savunma Bakanı, Rus saldırganlığına karşı en etkili caydırıcı unsurların, ölümcül güce sahip, Avrupa liderliğindeki NATO ve kendini savunabilen bir Ukrayna ordusu olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Brüksel, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay sayar:
    NATO Ukrayna bitene kadar kimildamaz,Ukrayna yem yapildi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz
