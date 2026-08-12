Hekimhan'da Tren Kazası: Sürücü Yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sivas yönünden gelen yük treni Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte Akif Karataş (54) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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