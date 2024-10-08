Hekimlerden Gazze'ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Hekimlerden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Hekimlerden Gazze\'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in saldırılarına tepki için 'Sessiz Yürüyüş' gerçekleştiriyor.

08.10.2024 12:22
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Erzurum'da kar, yağmur, çamur demeden haftada bir gün sokaklara çıkıp "Sessiz Yürüyüş" yapan bir grup hekim, düzenledikleri basın açıklamalarıyla İsrail'in saldırılarına tepki gösteriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstermek için bir araya gelen hekimler, dayanışma örneği sergiliyor.

Yaklaşık bir yıldır kar, yağmur, çamur demeden haftada bir gün sokaklara çıkıp "Sessiz Yürüyüş" yapan, taşıdıkları pankart ve afişlerle İsrail'e tepki gösteren sağlık çalışanları, düzenledikleri basın açıklamalarıyla saldırılara tepkisini dile getiriyor.

Hekimler, görevde oldukları zamanlarda ise kıyafetlerinde "Filistin" temalı aksesuarlar kullanıyor.

"Her hafta organize olabildik"

Hekimlerin "Sessiz Yürüyüş"ünü organize eden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Kübra Göğebakan, AA muhabirine, Gazze'deki hastanelerde yaşananları görünce empati kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaşanan acılar karşısında yerlerinde duramadıklarını ve yürüyüş yapmaya karar verdiklerini ifade eden Göğebakan, şöyle konuştu:

"46 haftadır yürüyüşlerimiz devam ediyor. Hekimler olarak başlattığımız bu eylemi, ilk haftalardan itibaren sağlık çalışanlarının katılımıyla genişlettik. Bir yıla yakın süredir, ekibimize sağlık çalışanı olmayan gönüllüler de katıldı. Şehrimizin iki büyük hastanesi, alışveriş merkezleri ve cami gibi merkezi yerlerde eylemlerimize devam ettik, ayrıca 'Diriliş Tohumu' adını verdiğimiz bir projeyle çocuk parklarında stantlar açarak etkinlikler düzenledik, çocuklarımızın da gönüllerine dokunmaya çalıştık."

Göğebakan, şimdi de üniversitede gençlere ulaşmayı hedefleyen bir proje hazırladıklarını belirterek, "Yoğun iş yükümüzün arasında herkes bu mücadelede bir ucundan tuttu. Birimizin yetişemediği yerde diğerimiz devraldı ve elhamdülillah her hafta organize olabildik. Sabır ve sebatı Gazze'den öğrenmeye çalışan öğrenciler olarak görüyoruz kendimizi." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, erzurum, Sağlık, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

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