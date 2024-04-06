Hekimlerin Filistin için sessiz yürüyüşleri devam ediyor
Sağlık çalışanları Yakutiye Medresesi önünde basın açıklaması yaptılar
ERZURUM - Erzurum'da sağlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için yaptığı sessiz yürüyüşleri devam ediyor.
Lala Paşa Cami avlusunda toplanan sağlık çalışanları Yakutiye medresesi önüne kadar yürüdü. Burada basın açıklama yapan sağlık çalışanları Filistin'de yaşanan saldırıların bir an önce son bulmasını istediler.
Basın bildirisini okuyan Tıp Fakültesi öğrencisi Berfin Kızgın, "Kimseye zarar vermeden, kendi yurtlarında özgürce yaşamak isteyen insanların, çocukların ve kadınların bu isteklerine kurşunlarla, bombalarla cevap vermek hangi yer ve zeminde olursa olsun ismi zulümdür. Filistin'de 75 yıldır süregelen İsrail'in zulmünü görmezden gelip uyuyan dünya, 7 Ekim'den sonra inanılmaz boyutlara ulaşan katliamların sesleriyle uyanmaya başladı. Bugün hekimler ve sağlık çalışanları olarak "Terör, soykırım 21 haftada topladığı gibi bugün de ve işgale karşı yaklaşık 30 ilden tek yürek olarak yürüyüşler gerçekleştiriyoruz. Bu işgal çok uzun süren bir işgal. Zaman geçtikçe gündemden düşmemeli. Görülen vahşet fotoğrafları gözümüze normal gelmemeli. İnsanlığımızın, vicdanımızın, kardeşliğimizin arasına mesafeler girmemeli. Bu zulüm, bu vahşet, bu katliam normalleştirilemez. İnanan insanlar olarak hem fiili hem de sözlü dualarımız olsun. Duanın gücüne inanalım. Dualarımızda eksik etmeyelim. Bu mazlum coğrafyaların gür sedası biz olalım. Bu bağlamda Filistin'de yaşananları gündemde canlı tutmayı insani ve vicdani bir borç bilerek tekrar tekrar söylüyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından katılımcılar sessizce dağıldı.
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