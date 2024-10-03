Helene Kasırgası Can Kaybını 200'e Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Helene Kasırgası Can Kaybını 200'e Çıkardı

Florida'da etkili olan Helene Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yükseldi.

03.10.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yükseldiği bildirildi.

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı rakamları toplamda 200'e ulaştı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), bugüne kadar en az 2 bin 100 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kasırga nedeniyle bölgede hala yüzlerce yol ulaşıma kapalı bulunuyor.

Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu.

Starlink'ten afetzedelere ücretsiz internet

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının uydu internet hizmeti Starlink, Helene Kasırgası'ndan zarar gören bölgelere bir ay boyunca internet desteği saylayacağını duyurdu.

Starlink yetkilileri, X'ten yaptıkları yazılı açıklamada, kasırgadan etkilenen bölgelerde "arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için" 30 gün boyunca ücretsiz hizmet verileceğini belirtti.

ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden Powerotuages internet sitesine göre, söz konusu 5 eyalette, kasırganın verdiği hasar nedeniyle hala yaklaşık 1 milyon müşteriye elektrik ulaştırılamadığı kaydedildi.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, geçen hafta Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Kaynak: AA

Elon Musk, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Starlink, Florida, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helene Kasırgası Can Kaybını 200'e Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 Twente-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri açıklandı Twente-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri açıklandı
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
10:02 Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı Listede Türkiye de var Savaşacak ülkeler listesi yayımlandı! Listede Türkiye de var
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 21:35:03. #1.12#
SON DAKİKA: Helene Kasırgası Can Kaybını 200'e Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement