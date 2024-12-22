Helikopterin Düşme Anı Kamerada

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HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin hastane binasına çarpıp düştüğü kazanın, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, yoğun sisin etkili olduğu bölgede helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü görüldü. Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iki savcı görevlendirildiği belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,