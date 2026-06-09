Helsinki'de NATO Paneli - Son Dakika
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Helsinki'de NATO Paneli

Helsinki\'de NATO Paneli
09.06.2026 21:35
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Finlandiya ile NATO paneli düzenledi, stratejik belirsizlikler tartışıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Finlandiya Atlantik Konseyi işbirliğiyle Helsinki'de "Ankara Zirvesi Öncesinde Stratejik Belirsizlikleri Yönetmek" paneli düzenledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO'ya üye ülkelerin başkentlerinde NATO konulu programlar gerçekleştiriliyor.

Bu ülkelerdeki düşünce kuruluşlarıyla işbirliği halinde daha önce Madrid, Paris, Londra, Varşova, Washington, Roma ve Brüksel'de yapılan programın 8'incisi Finlandiya Atlantik Konseyi işbirliğinde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlendi.

Programın ilk bölümünde Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik Resmi Konutu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

Toplantıda, basın mensuplarının, Türkiye'nin NATO'ya yaklaşımı, güncel uluslararası meseleler ve Ankara'da gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sorularına yanıt verildi.

Programın ikinci bölümünde ise "Ankara Zirvesi Öncesinde Stratejik Belirsizlikleri Yönetmek" başlıklı panel yapıldı.

Programın açılış konuşmaları, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar ile Finlandiya Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Finlandiya Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Janne Kuusela tarafından gerçekleştirilirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran katılımcılara video mesajla hitap etti.

Finlandiya Atlantik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Patria Savunma Sanayi Firması Liderlik Danışmanı Esa Rautalinko'nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Finlandiya'nın NATO Nezdindeki İlk Daimi Temsilcisi ve Finlandiya Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Klaus Korhonen, SETA Washington D.C. Koordinatörü Dr. Kadir Üstün ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak yer aldı.

Panel, Helsinki'de görev yapan çeşitli ülkelerin büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu diplomatik ve askeri temsilciler, güvenlik ve dış politika uzmanları, akademisyenler ve basın mensuplarından oluşan geniş ve seçkin bir katılımcı kitlesini bir araya getirdi.

Panelde, küresel güvenlik ortamındaki değişimlerin ışığında Türkiye ve NATO'nun stratejik rolü ele alınırken Türkiye'nin, İttifak bünyesindeki katkıları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

NATO'nun karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve geleceğine ilişkin güncel gelişmelerin tartışıldığı panelde, konuşmacılar, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne yönelik beklentilerini, İttifak'ın gelecek dönemde izleyeceği muhtemel yönelimleri ve Türkiye'nin Avrupa güvenlik yapısındaki olası rollerine dair görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

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