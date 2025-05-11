Hem güven hem de huzur veren göl manzaralı deprem konutları - Son Dakika
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Hem güven hem de huzur veren göl manzaralı deprem konutları

Hem güven hem de huzur veren göl manzaralı deprem konutları Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi tarafından Gezin köyünde yapılan göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu evler, tatil beldesini aratmıyor.

11.05.2025 12:13
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Hem güven hem de huzur veren göl manzaralı deprem konutları

ELAZIĞ - Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi tarafından Gezin köyünde yapılan göl manzaralı çelik konstrüksiyonlu evler, tatil beldesini aratmıyor. Deprem konutları; göl manzaralı ve konumu ile bir yandan huzur verirken üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle de diğer yandan güven veriyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da binlerce konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde 3 bin 285 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edilirken bunlardan 108 tanesi Elazığ- Diyarbakır karayolu üzerindeki Gezin köyünde kuruldu. Hazar Gölü manzaralı hakim bir noktaya kurulan konutlar, adeta tatil beldesini aratmıyor. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara güven, manzarasıyla da huzur veriyor. Elazığ'da son olarak meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi evlerine hissetmediklerini dile getiren vatandaşlardan Veysel Bağcı, konutların şirin bir tatil beldesini aratmadığını söyledi.

Evlerinden memnun olduklarını dile getiren yöre sakinlerinden Veysi Bağcı, " TOKİ tarafından yapılan yerimiz deprem konutları. Burası artık deprem konutlarından ziyade çok güzel, şirin bir tatil beldesi gibi. Yerimiz, manzaramız, evlerimizin konumu gerçekten harika. İlk geldiğimiz zaman insanlarda yer ve konum için çok büyük şüpheler vardı. Son bir senede aşırı derecede buraya talep var. Allah, devletten, yapanlardan ve emeği geçenlerden razı olsun. Biz İstanbul'dan yaklaşık 15 gün önce geldik ve 4.9'luk depremde buradaydık. Biz geldiğimizde ilk olarak İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu ve aklımız çocuklarımızda kaldı. Çok şükür orada bir sıkıntı olmadı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra burada deprem oldu. Aşağıda kalan bölgedeki akrabalarımız depremi bayağı hissetti ama burada hiç hissedilmedi" dedi.

Bağcı, " Konutlarımız çelik konstrüksiyondan yapılmış. Evlerde ufak tefek eksikler var ki, insan kendi eliyle yaptığı zaman bile eksiklikler olabiliyor. Devletin yaptığı bu kadar, Allah razı olsun. Evin içi, konumu ve kullanım şekli çok güzel. Buralara talep çok. Biz geleli 15 gün oldu insanlar arabalarıyla gelip ev satan var mı diye soruyorlar. Bu durum bu sezonda daha fazla oluyor. Zaten ufak bir deprem olduğunda buraya daha da fazla talep oluyor. En son bizim duyduğumuz 4.5 milyon TL ile 6.5 milyon TL isteyenler. Yani bu paralara bu evler eder. Gerçekten satılıyor da" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Elazığ, Deprem, Çevre, Tatil, Gezin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hem güven hem de huzur veren göl manzaralı deprem konutları - Son Dakika

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