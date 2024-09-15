Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama

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(SAKARYA) - Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ilk tespitlere göre değirmen bölümünde gerçekleştiğini belirterek, "Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.

Vali Karadeniz, gazetecilere, makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama ve akabinde yangın çıktığı ihbarı alındığını belirten Karadeniz, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, emniyet, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Şu ana kadar olayda 21 yaralının tespit edildiğini belirten Karadeniz, "Bunların 12'si ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumunda. İlk tespitler, patlamanın değirmen bölümünde olduğu şeklinde. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor" açıklamasını yaptı.

Sakarya Valiliği: "6 ağır yaralının 2'si entübe olmak üzere 25 kişi yaralandı"

Öte yandan Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından patlamada 25 kişinin yaralandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz, bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu, patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alınmasına dair yapılan çalışmalar ve yaralılarımızın son durumuna ilişkin bilgi aldı, meydana gelen patlamaya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

6 ağır yaralının 2'si entübe olmak üzere 25 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin; soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve fabrika içerisinde kimsenin kalmadığını belirtti."