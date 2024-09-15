Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama oldu, 25 kişi yaralandı.

15.09.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(SAKARYA) - Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ilk tespitlere göre değirmen bölümünde gerçekleştiğini belirterek, "Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor" dedi.

Vali Karadeniz, gazetecilere, makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama ve akabinde yangın çıktığı ihbarı alındığını belirten Karadeniz, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, emniyet, AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Şu ana kadar olayda 21 yaralının tespit edildiğini belirten Karadeniz, "Bunların 12'si ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumunda. İlk tespitler, patlamanın değirmen bölümünde olduğu şeklinde. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor" açıklamasını yaptı.

Sakarya Valiliği: "6 ağır yaralının 2'si entübe olmak üzere 25 kişi yaralandı"

Öte yandan Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından patlamada 25 kişinin yaralandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz, bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu, patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alınmasına dair yapılan çalışmalar ve yaralılarımızın son durumuna ilişkin bilgi aldı, meydana gelen patlamaya ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

6 ağır yaralının 2'si entübe olmak üzere 25 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin; soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve fabrika içerisinde kimsenin kalmadığını belirtti."

Kaynak: ANKA

Yaşar Karadeniz, Yerel Haberler, Karadeniz, Güvenlik, Sakarya, 3-sayfa, Güncel, Hendek, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:57 “Trump’a ikinci suikast girişimi“ iddiası ortalığı karıştırdı Gerçek bambaşka çıktı "Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
00:12 HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa’nın 4. maddesi olmasın HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın
14 Eyl Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı
14 Eyl Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
14 Eyl Sakatlığı ne durumda Okan Buruk, Mauro Icardi’nin dönüşü için tarih verdi Sakatlığı ne durumda? Okan Buruk, Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi
14 Eyl Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
14 Eyl Victor Osimhen’den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri Victor Osimhen'den çok konuşulacak Icardi ve Batshuayi sözleri
14 Eyl İki takım da 10 kişi kaldı RAMS Başakşehir, Bodrum FK’yı son dakika golüyle yendi İki takım da 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir, Bodrum FK'yı son dakika golüyle yendi
14 Eyl İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
14 Eyl Gol olup yağdılar Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 5-0 yendi Gol olup yağdılar! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi
14 Eyl Benfica’nın rakibi Santa Clara Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı Benfica'nın rakibi Santa Clara! Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Hendek'te Makarna Fabrikasında Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement