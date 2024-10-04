Hepsiburada\'nın KOBİ Buluşmaları Ankara\'da

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Hepsiburada, 9 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek 'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' ile KOBİ'lerle bir araya gelecek.

'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' Ankara'daki KOBİ'lerle bir araya gelecek. İzmir'de başlayarak, Ankara ve İstanbul'da devam edecek olan program, sayısız panel ve etkinliklerle katılımcılarını ağırlayacak.

9 Ekim'de Ankara'da bir otelde, kapılarını açacak olan programa Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün ev sahipliği yapacak. Özgün, Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsatları ve sürdürülebilir çözümleri paylaşarak, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu dönemlerin hemen öncesinde cirolarını artırmak için yapılabilecek stratejileri de aktaracak.