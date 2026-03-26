Her Yaşta Sanat Çalıştayı Gerçekleşti
Her Yaşta Sanat Çalıştayı Gerçekleşti

26.03.2026 12:38
Yaşlılar Haftası kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde sanat çalıştayı düzenlendi, katılımcılar uygulamalı öğrendi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında "Her Yaşta Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Yaşlılık Çalışmaları Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlen etkinlik, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle farklı yaş gruplarını bir araya getirdi.

Etkinlikte hat, tezhip, minyatür, ebru ve çini gibi geleneksel Türk sanatları, katılımcılara uygulamalı tanıtıldı.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan kültürel mirasın deneyimlendiği çalıştayda, katılımcılar hem öğrenme hem de üretme fırsatı buldu. Keçe ve dokuma çalışmaları da nostaljik anların yaşanmasını sağladı.

Çalıştayın koordinatörlüğünü yürüten Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, sanatın evrensel bir değer olduğunu ve her yaştan bireyin sanatla buluşmasının önemli olduğunu belirtti.

İleri yaş grubundaki bireylerin aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçladıklarını anlatan Eroğlu, "Yaşlılar bizim kıymetli büyüklerimizdir. Onların hayatın içinde aktif şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla 'Her Yaşta Sanat' sloganı ve 'Gelenekselimiz Geleceğimizdir' ilkesiyle etkinlik düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aydan Ünal, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük ile fakülte yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kartal’da 6’ncı kattan düşen hemşire öldü doktor sevgilisi gözaltına alındı Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman’dan ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'dan ilk görüntü

12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
