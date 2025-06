Herzog: İran'a Saldırı, Barış ve Güvenlik İçin Gerekli

(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin, "Bu, Orta Doğu'nun ve dünyanın güvenliği için verilen bir mücadeledir. Bu, Orta Doğu'da daha barışçıl bir gelecek için verilen bir savaştır. Bu, özgür dünyanın değerleri için verilen bir savaştır. İran'ın nükleer kapasiteye sahip olmaması gerekir" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Özgürlük sadece kelimelerle korunmaz; cesaret, teyakkuz ve gerektiğinde harekete geçme kararlılığı gerektirir. İran'ın nükleer tehdidinin her gecikmesi, her önlenen İran füzesi, her etkisiz hale getirilen insansız hava aracı, sadece İsrail'de değil, tüm bölgede ve ötesinde masum hayatları savunmaya ve korumaya yardımcı olur. Bu yükü cesaret ve kararlılıkla taşıyan cesur İsrailli askerlere derin minnettarız.

On yıllardır İran rejimi, terör yaymak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve Yahudi toplulukları ve diğer ulusları saldırmak için çalıştı, aynı zamanda hem söylemleriyle hem de eylemleriyle Yahudi devletinin varlığını açıkça tehdit etti. 7 Ekim katliamını gerçekleştiren bu kötülük imparatorluğunun vekil güçleri, hala Gazze'de 53 masum rehineyi zalimce koşullar altında tutuyor. Onların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Bu, Orta Doğu'nun ve dünyanın güvenliği için verilen bir mücadeledir. Bu, Orta Doğu'da daha barışçıl bir gelecek için verilen bir savaştır. Bu, özgür dünyanın değerleri için verilen bir savaştır. İran'ın nükleer kapasiteye sahip olmaması gerekir."