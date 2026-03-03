Herzog'un Avustralya Ziyareti Tartışma Yarattı - Son Dakika
Herzog'un Avustralya Ziyareti Tartışma Yarattı

03.03.2026 18:46
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ASIO Başkanı ile gizli görüşmesi, Avustralya'da protestolara neden oldu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, geçen ay Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess ile gizlice görüştüğü ortaya çıktı.

Kamu yayın kuruluşu SBS Australia'nın haberine göre Senatör David Pocock, parlamentoda, Herzog'un geçen ay bu ülkeye ziyaretinde ASIO yerleşkesini ziyaret edip etmediğini sordu.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da oturumda verdiği yanıtta, konuya ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bu konuda temkinliyiz. Bu kurumla ilgili sorular genellikle çok hassas." dedi.

Oturum sonrası Pocock, gazetecilere açıklamasında, hükümetin, Herzog'un ziyaretini "ne doğrulaması ne de reddetmesinden" dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Pocock, "Ziyaretin amacı, Avustralya'daki Yahudi topluluğuna destek. Yabancı bir devlet başkanının ulusal istihbarat teşkilatımızın genel merkezini ziyareti bence emsalsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer doğruladı

Haberde ismi paylaşılmayan bir ASIO yetkilisi, Herzog'un, Teşkilatın başkent Canberra'daki merkezinde ASIO Başkanı Mike Burgess ile görüşme yaptığını doğruladı.

Guardian gazetesine göre, ASIO'dan diğer bir yetkili de ziyareti teyit ederek, "Avustralya istihbarat teşkilatları, yabancı ortaklarıyla güçlü ve kalıcı çalışma ilişkileri sürdürmekte." dedi.

Yetkili, "(Herzog) Bondi saldırısı sonrası çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Bu tür toplantılar, küresel tehditleri tartışmak ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek için önemli fırsat." ifadelerini kullandı.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Herzog'u, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

Herzog'un Avustralya'ya geçen ay yaptığı ziyaret, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

