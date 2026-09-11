Herzog'un GKRY ziyaretini protesto eden Rumlar, İsrail'e tepki gösterdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyareti, Filistin'i destekleyen Rumlardan yoğun tepki gördü.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in daveti üzerine Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, dün Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanan göstericiler tarafından protesto edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u protesto eden gruplar, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'da sivillere karşı yaptığı katliamları protesto ederek, Rum liderliğinin Herzog'a ziyaret için gönderdiği davete tepki gösterdi.

Kıbrıs Genel Barış Konseyi Başkanı Tasos Kosteas da gazetecilere yaptığı açıklamada, Herzog'un karşılanma şeklini eleştirdi.

Kosteas, "(GKRY) ne zaman İsrail'in siyasi liderliğini karşılamak için kırmızı halı serse, ayaklarımızın altından kan akıyor." ifadesini kullandı.

GKRY ile İsrail'in yakın ilişkilerinin Kıbrıs'ın çıkarlarına hizmet etmediğine dikkati çeken Kosteas, "İsrail'in Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunacağı" yönündeki görüşleri kabul etmediğini söyledi.

GKRY'de Filistin'e destek girişimi olan Birleşik Filistin Lefkoşa'nın Sözcüsü Athena Kairati de Kıbrıs'ın bir savaş üssü olmasını istemediklerini dile getirerek, Herzog'un Lefkoşa'da üst düzey protokol ile ağırlanmasına tepki gösterdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in daveti üzerine dün GKRY'de temaslarda bulunmuştu.