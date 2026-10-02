Hesaplarında 700 milyon liralık işlem tespit edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Hesaplarında 700 milyon liralık işlem tespit edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Mardin merkezli 10 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 9'una adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdığı, hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mardin, Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te 30 Eylül'de 15 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin internet ve sosyal medya üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışını yapma veya iş imkanı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenmiş, MASAK'tan alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hesaplarında 700 milyon liralık işlem tespit edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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