Hiçbir Şey Yerinde Değil'in İstanbul Prömiyeri - Son Dakika
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Hiçbir Şey Yerinde Değil'in İstanbul Prömiyeri

Hiçbir Şey Yerinde Değil\'in İstanbul Prömiyeri

Burak Çevik'in filmi, 1980 öncesi siyasi karmaşayı ele alıyor ve 3 ödül kazandı.

15.10.2024 02:16
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Burak Çevik'in yönettiği, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" olmak üzere 3 ödül kazanan "Hiçbir Şey Yerinde Değil" filminin İstanbul prömiyeri, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'de 1980 darbesi öncesindeki yaşanan siyasi karmaşayı konu alan film, devrimin şiddetle değil siyasetle gerçekleştirilebileceğine inanan sol görüşlü gençlerin bir evde toplanarak yayımladıkları dergi hakkında konuşmaya başlamalarının ardından meydana gelen beklenmedik olayları seyirciyle buluşturuyor.

Yönetmen ve filmin senaristi Çevik, gösterim sonra yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sırasında filmin hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "O dönem filmin danışmanı olan Tanıl Bora'yla tanıştım. Biraz daha araştırma yaptım, Atatürk Kitaplığına giderek gazeteler, dergiler okudum. O dönemin jargonunu anlamaya çalıştım." dedi.

Filmin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda eleştiriler aldığını belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Film gerçeği yansıtmıyor, filmin gerçeği yansıtmak gibi sorumluluğu da hiçbir zaman olmadı. Filmin tam ortasında, 'gerçek bir hikayeden esinlenilmiştir' yazısı var. Esinlenmekte doğası gereği, hikayeden etkilenir ve başka bir hale getirirsiniz. Hiçbir zaman,'ben bunun belgeselini yapıyorum' demedim. Film dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ben öyle bir yerden bakıyorum."

Çevik, 1980 darbesine dair 4-5 isme danıştıklarını da aktararak, "Bu isimlerden bazıları sol görüşlü, bazıları ülkücü, sağ görüşlü kişiler. Hepsiyle araştırma tabanlı filmler yapan bir sinemacı olarak görüştüm. Dönemi anlamak için bu meselenin failleriyle hayattayken gidip görüşmek benim için önemliydi. Etik olarak bunu yapmak zorunda hissediyordum."ifadelerini kullandı.

Başrollerini Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen, Eren Kol ve Onur Gözten'in paylaştığı görüntü yönetmenliğini Barış Aygen'in yaptığı "Hiçbir Şey Yerinde Değil" film ekibi, programda seyircilerden gelen soruları cevapladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hiçbir Şey Yerinde Değil'in İstanbul Prömiyeri - Son Dakika

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